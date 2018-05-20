İttifak içinde ittifak çalışmaları: CHP listesinde 5-8 Saadetli

CHP ve Saadet Partisi’nin milletvekili listelerini işbirliği içinde nasıl oluşturacakları konusunda yaptıkları çalışmada son aşamaya gelindi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘millet ittifakı’nın işbirliğinden maksimum faydayı sağlayabilmek için ittifak içi görüşmeler de yürütülüyor. Bu kapsamda İYİ Parti milletvekili aday listelerinde, resmi olarak adı oy pusulasına yazılmayacak Demokrat Partili adaylara yer verilecek. CHP’nin ise resmi olarak pusulalarda ittifakta yer alsa da Saadet Partililere kendi milletvekili listesinde ayrıca yer vermesi planlanıyor.

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Cumhuriyet’ten sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, yapılan liste çalışmasının seçimlerin ardından Saadet Partisi’nin Meclis’te grup kurmaya yetecek vekil sayısına ulaşmasını değil, ittifakın ortaya çıkardığı artı sandalye sayısının adaletli dağıtılmasını amaçladığı belirtildi. Bunun da beş ila sekiz milletvekili üzerine kurulmasının planlandığı aktarıldı.

Saadet Partisi 3-4 bandında

Saadet Partisi ile CHP arasındaki liste oluşturma temaslarının oy simülasyonları üzerine kurulduğu aktarıldı. Buna göre son kamuoyu araştırmalarının Saadet açısından yüzde 3-4 bandını gösterdiği ifade edildi. Simülasyonlarda Saadet Partisi’nin hangi illerde daha çok puan aldığı, AKP ve İYİ Parti’den ne kadar oy çektiğinin hesaplandığı belirtildi. Buna göre Saadet Partisi’nin belirleyeceği isimlerin yerelde veya her iki parti tabanının da tepkisini çekecek yerlerde değil; İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde, yine taban tepkisi de dikkate alınarak ikinci ve üçüncü sıralardan aday gösterilebileceği ifade edildi. Ancak yapılan çalışmalarda bu ortaklaşmanın hangi iller ve hangi isimler üzerine kurulacağının henüz belli olmadığı ifade edildi.