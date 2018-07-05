‘İttifak bitişi’ne CHP’den yanıt: Seçim içindi, bundan sonrası kendi takdirleri

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ‘millet ittifakı’nın bittiğine yönelik açıklamalarıyla ilgili “Sadece milletvekili genel seçimine yönelik olarak kurulmuştu” dedi.

‘Millet ittifakı’, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

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İYİ Part, ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” demiş, Saadet Partisi de ‘millet ittifakı’nın seçimlerden sonra sona erdiğini söylemişti.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’a konuşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi “Millet İttifakı sadece milletvekili genel seçimine yönelik olarak kurulmuştu. İttifak protokolünde bu açıkça yazılıdır. Seçim Kanunu’na göre de ittifak sadece genel seçimler için kurulabilir. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın sona erdiği yönünde ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar durumun ilanından başka bir şey değildir. Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdirlerindedir” dedi.

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Hamzaçebi, yeni dönemde ‘kuvvetler ayrılığına sahip demokratik bir sistemin oluşturulması’ için seçim öncesi ittifak yaptıkları partilerle farklı bir anlayışta olacaklarını düşünmediğini kaydetti.