Diken

Yaramazlara biraz batar!

İTO’dan hükümete: KDV ve ÖTV indirimleri altı ay daha devam etsin

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran’da sona erecek olan KDV ve ÖTV indirimlerinin altı ay daha uzatılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Avdagiç, “30 Haziran’da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019’a kadar altı ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır” dedi.

Reklam

Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışının, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacağını belirten Avdagiç, süre uzatımının Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacağını söyledi.

Resmi Gazete’de 22 Haziran’da yayımlanan düzenleme ile beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayıları yeniden artırılmıştı.

Seçime beş kala: KDV ve ÖTV indirimleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı

SON HABERLER

İddia: Babacan Erdoğan ile görüştü, 10 gün içinde AKP’den ayrılacak

Eski Anadolu Ajansı genel müdürü ve yazar Kemal Öztürk, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı Ali Babacan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve yedi ila 10 gün içinde AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını öne sürdü. Babacan’ın yeni parti kurması bekleniyor.

NATO ile Rusya arasında ‘yeni nükleer füze’ gerilimi

NATO, Rusya’yı, yeni geliştirdiği ‘nükleer başlıklı’ füzeyi imha etmemesi durumunda, ‘kararlı bir ittifak tepkisi’yle karşılaşacağı konusunda uyardı. Rusya ise ‘yeni nükleer füze geliştirdiği’ iddiasını reddediyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...