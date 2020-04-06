İTO: İzmir’de 111 sağlık çalışanı ‘corona’ya yakalandı

İzmir Tabip Odası’nın (İTO) yayımladığı verilere göre İzmir’de 111 sağlık çalışanında yeni tip corona virüsü tespit edildi.
Bu 111 sağlık çalışanı 69 hekim, 27 hemşire/ebe, 10 temizlik personeli, iki sekreter ve üç memurdan oluşuyor.
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Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
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Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Corona virüsü nedeniyle evden çıkmama çağrıları yapılan dönemde PTT çalışanlarının iş yükü arttı. Sendikalar, PTT çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini istiyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 14’ü corona virüsü nedeniyle olmak üzere mart ayında en az 113 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Yaşamak ve yaşatmak için salgın sürecinde çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanmalıyız” ifadesini kullandı.