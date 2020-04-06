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Yaramazlara biraz batar!

İTO: İzmir’de 111 sağlık çalışanı ‘corona’ya yakalandı

İzmir Tabip Odası’nın (İTO) yayımladığı verilere göre İzmir’de 111 sağlık çalışanında yeni tip corona virüsü tespit edildi.

Fotoğraf: İTO

Bu 111 sağlık çalışanı 69 hekim, 27 hemşire/ebe, 10 temizlik personeli, iki sekreter ve üç memurdan oluşuyor.

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