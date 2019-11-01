İTO: İstanbul’da perakende fiyatlar eylül ayında yüzde 1.1 yükseldi

İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1.11 yükseldi, toptan fiyatlar ise yüzde 0.14 düştü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 13.13 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerine göre de, toptan fiyatlar yüzde 5.58 yükseldi. Yıllık ortalama artışlar perakende fiyatlarda yüzde 17.54 olurken, toptan fiyatlarda yüzde 20.29 düzeyinde kayda geçti.

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Perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre;

Artış

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.86

Giyim harcamalarında yüzde 1.53

Konut harcamalarında yüzde 0.64

Gıda harcamalarında yüzde 0.30

Azalış

Ev eşyası harcamalarında yüzde 0.08

Toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre;

Artış

İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.97

Madenler grubunda yüzde 1.09

Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.02

İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.81

Azalış