İTO: İstanbul’da haziran ayında gıda fiyatları yüzde 2.93 düştü

İstanbul’da haziranda perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar ise yüzde 2.09 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksi haziran ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17.67, toptan eşya fiyatları endeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22.95 artış gösterdi.

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Perakende fiyatlar haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.62, toptan fiyatlar ise yüzde 19.31 arttı.

Sektörel değişimler

Haziranda perakende fiyatlar bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.58, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.79, giyim harcamalarında yüzde 0.11 ve sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterirken, gıda harcamalarında yüzde 2.28, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.51, konut harcamalarında ise yüzde 0.39 azalış gösterdi.

Haziran 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 0.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.61 artış görülürken, gıda maddeleri grubunda 2.93, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.61, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.42, madenler grubunda yüzde 2.27 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.25 azalış gerçekleşti.