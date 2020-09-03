İTO başkanı: Tıbbi malzeme firmalarının kamudan alacağı 15 milyar lirayı buldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz ve malzeme firmalarının kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğunu belirterek, birikmiş alacakların ödenmemesi halinde firmaların bu ay başlayacak KGF geri ödemeleri nedeniyle ayakta durmakta zorlanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Avdagiç yazılı açıklamasında, sektördeki firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin bu ay başlayacağını ve bunun firmaları zorlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

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“Tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir. Bu konuda hükümetimizin alacağı bir karar sektörü rahatlatacak ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duyduğumuz yerli tibbi yatırımlara büyük cesaret verecek…Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar.”

Avdagiç, kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılmasının, firmaların nakit akışına ciddi katkı yapacağına işaret etti.

En az iki ya da üç bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) oluşturulması önerisini de dile getiren Avdagiç, “Bu OSB’lerdeki şirketlerin teşvik edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

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Tıbbi cihaz endüstrisi MR’dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor.