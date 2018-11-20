İTO başkanı taksitli SGK primini beğendi; indirim ve vergi yapılandırması da istedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işverenlerin prim borçlarının yapılandırması kararını olumlu bulduğunu belirterek, “Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar” dedi.

SGK’ya son bir yılda çalışanları için prim ödemeyen işverenlere, borcunu yıllık yüzde 1.1’e kadar inen oranlarda faizle 60 taksitle ödeme imkanı getirilmişti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere birçok kolaylık getirdiklerini söylemişti.

İTO Başkanı Avdagiç, yazılı açıklamasında, ‘uyumlu işveren’ düzenlemesini beğendiğini dile getirdi.

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Avdagiç şunları kaydetti: “Söz konusu düzenleme ile geriye dönük üç yılda primini düzenli ödemiş, ancak son 12 ayda sorun yaşayan iyi niyetli işverenin koruma altına alınması ile hakkaniyetli bir sınırlama getirilmiş oldu. Ayrıca 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak olması, KOBİ’lere verilen önemi gösteriyor. Hem 60 aylık vade imkanı hem de uygun faiz oranı işveren için önemli bir destek. Piyasadaki nakit döngüsüne, sonrasında da istihdama ve büyümeye katkı yapacak böylesi adımlara ihtiyacımız var. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar.”