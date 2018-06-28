İtirazlı sandıklar ‘Cumhur’u gerdi: MHP’de ‘AKP oyumuza göz dikti’ rahatsızlığı

‘Cumhur ittifakı’ ortakları AKP ve MHP arasında birbirlerine kıl payı kaptırdıkları milletvekilliklerini geri alabilmek için seçim kurullarına yapılan karşılıklı itirazlar sorun oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız duruma “Maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız” diye tepki gösterdi.

Adana ve Düzce’de iki milletvekilliği, 24 Haziran seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında giren AKP ve MHP arasında az oy farkıyla el değiştirmişti. AKP, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Düzce’de, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in girişimiyle Adana’da kıl payı MHP’ye kaptırdıkları iki milletvekilliğini geri alabilme umuduyla oyları yeniden saydırıyor.

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise sandıklara yapılan itirazlara ilişkin olarak şu tepkiyi gösterdi: “Sandıkların açılıp sayım yapılmasından sonra, maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız. Arkadaşlarımız, itiraz yapılan il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını partimize bildirmişlerdir. MHP olarak Türk milletinin sandığı yansıttığı iradesini sakatlamaya yönelik girişimler sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.”

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, MHP yönetimi, iki bakanın “MHP’nin oylarına göz diktiğini” belirtiyor.

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Bununla birlikte MHP , başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illeri olmak üzere parti tarafından görevlendirilmiş hukukçuları aracılığıyla bazı sandık sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti. Aydın’da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 240 oy farkla yurtdışından gelen oylar nedeniyle milletvekilliğini AKP’ye kaptırırken, Elazığ’da MHP milletvekilliği 370 oy farkla, Hatay’da da ikinci milletvekilliği 337 oy farkıyla AKP’ye geçti. Yapılan oy sayımlarının ve yurtdışı oyların dağılımının hukuka uygun olarak yapılmadığını savunan MHP yönetimi sonuca itiraz etti.

AKP ise “geçersiz oyların yüzde 2’nin üstünde olduğu illere itiraz etmeyi” planlıyor.