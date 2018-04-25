Diken

Yaramazlara biraz batar!

İtirazlar sürüyor: 20 üniversite kurulmasını öngören tasarı komisyondan geçti

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Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti.

Öte yandan yandan hükümet Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin de bölünmesi için önerge verdi.

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Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 Nisan’da Malatya’daki İnönü Üniversite’sinin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

AKP’nin toplamda yasa tasarısıyla ilk etapta Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna (vakıf),  Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun ve İzmir Tınaztepe (vakıf) isimlerinde beş yeni üniversite kurulacak.

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Bunların yanısıra İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (Konya), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Kütahya), Sakarya, Mersin, Erciyes (Kayseri), Karadeniz Teknik (Trabzon) ve Sütçü İmam (Kahramanmaraş) üniversiteleri bölünerek 10 yeni üniversite daha ortaya çıkacak.

Çapa yerine Cerrahpaşa

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, AKP’nin yasa tasarısı, Meclis Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşüldü.

AKP’li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, ‘parçalanacak üniversite’ listesine, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi de eklendi.

Bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulması planlanıyor.

Bunun dışında bölünmesi planlanan Gazi Üniversitesi’nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi ‘sağlık fakülteleri’nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalması da görüşüldü.

Planlanan değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi.

AA’nın haberine göre, komisyonda görüşülen tasarı kabul edildi.

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