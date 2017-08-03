İtiraz üzerine: Gaziantep’te serbest bırakılan IŞİD sanıklarına yakalama kararı

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Gaziantep’te üç polisin hayatını kaybettiği emniyet müdürlüğüne bombalı araç saldırısına dair davanın ara kararında tahliye edilenden 19’u için yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziantep 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçen günlerde 60 sanıktan 39’u ‘adli kontrol’ şartıyla tahliye edilmişti.

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Tahliye edilenlerin arasında, örgütün ‘Türkiye emiri’ olarak anılan Yunus Durmaz’ın eşi de bulunuyordu.

Gaziantep başsavcılığı, tahliye edilen 39 sanıktan 19’unun tahliyesine itiraz edildiği, talebin kabul görmesi sonrası sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi: “DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde ilimiz Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili dava nedeniyle, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları devam ederken 28/07/2017 tarihli ara karar gereğince tahliyelerine karar verilen 39 sanıktan 19’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir üst mahkeme olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde, şüpheli 17 sanık hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir.”

Yakalama kararı çıkarılan sanıklar arasında Durmaz’ın eşinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.