İtirazlar ve rezervler dolara rahat vermiyor: Mazbatayla düştü, bugün 5.85’i gördü

Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı algısıyla dün 5.71 liraya gerileyen dolar kuru itiraz sürecinin ısrarla devam ettirilmesinin ardından 5.85’i gördü.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasıyla ortadan kalkacağı algısı ve ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalmasıyla dolar dün sert gerilemişti. Akşam saatlerinde 5.71’e kadar gerileyen dolar kuru bu sabah tekrar 5.85 seviyesine geldi.

Reklam

Reuters’a konuşan bankacılar TL’deki değer kazancının kalıcı olamamasını seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AKP’nin iptal başvurusu nedeniyle tam olarak netleşmemesi ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişelere bağladı.

FT: Türkiye Merkez Bankası döviz rezervlerini kısa vadeli borçlanarak artırdı

Kaynak: Financial Times

Financial Times’da bu sabah yer alan bir haberde TCMB’nin döviz rezervlerini kısa vadeli borçlanarak artırdığı bildirildi. Bu haber Türkiye’nin yeni bir TL krizi durumunda kendini savunabilmesine ilişkin endişeleri kuvvetlendirdi.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 12 Nisan itibarıyla 498 milyon dolar artışla 28.44 milyar dolara yükseldi. Rezervler bir önceki hafta 27.94 milyar dolar olmuştu.

Reklam

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz” dedi ve ekledi:

“Öte yandan piyasalarda endişeler de devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin endişelerin bugün Financial Times haberi ile birlikte arttığını görebiliyoruz. Rezervler çok iyi konumda diyemeyiz ancak son dönemde birbirinden farklı haberler yorumlar konunun tam olarak iyi bir şekilde analiz edilemediğini anlatılamadığını, hesaplanamadığını gösteriyor.”



İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve Merkez Bankası’ndan bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, yurtiçi yerleşiklerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki gerileme de eklenmişti.