‘İtirafçı’ pilot: Kriptolu boyutunda devam eden insanlar var, yüzde yüz diyorum

‘FETÖ’yle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve savcılıkta ‘itirafçı’ olan F-16 pilotu üsteğmen S.D., “Kriptolu boyutunda devam eden bir sürü insan var. Benim devremde uçan insanlar var. Yüzde yüz diyorum, biliyorum. Şu an uçuyorlar” dedi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’a konuşan S.D., “Örgüte sorgusuz sualsiz biat eden, katalog evliliği yapan pilotlar darbede görev aldı” dedi.

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Darbe girişimi öncesi izne ayrıldığını ve Ankara dışında olduğunu anlatan pilot, “Filo komutanı saat 10.00 gibi herkesten kim nerdeyse konum göndermesini istedi. 4-5 kişinin konum atmadığını gördüm. Bunlar FETÖ’cüydü, telefonları kapalıydı. Akıncı’dan F-16’lar kalkıyorsa, ve engellenemiyorsa bunu FETÖ yapmıştır diye düşünmeye başladım. Yoksa onların bilgisi dışında Akıncı’dan F-16’lar uçamaz, Akıncı bunların kontrolündeydi. Bunu bildiğim için darbeyi onların yaptığını anladım” dedi.

Darbe girişiminden sonra dokuz ay boyunca Diyarbakır’da görevlendirildiğini ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda F-16 ile keşif uçuşu yaptığını aktaran pilot, “Diyarbakır’da görevdeyken, Akıncı’ya dönmem söylendi. Sabah uçuş yazılmıştı, iptal edildi. Anladım ki gözaltı kararı çıkmış. Gözaltı kararının ardından savcıya giderek tüm samimiyetimle ne biliyorsam hepsini anlattım. Daha sonra serbest kaldım, tekrar görevime döndüm. Defalarca uçuşa katıldım, yurtiçi-yurtdışı görevlerde bulundum. Gözaltına alınıp serbest kaldıktan yedi ay sonra ise ihraç edildim” diye konuştu.

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‘Yüzde yüz diyorum, biliyorum’

Pilot, “FETÖ çözüldü mü? Halen tehlike var mı?” sorusuna ise şöyle yanıtladı: “Hava Kuvvetleri boyutunda eğer bizim tarzımızdaki itirafçıları atmaya devam ederlerse zor çözerler. Kriptolu boyutunda devam eden bir sürü insan var. Benim devremde uçan insanlar var. Yüzde yüz diyorum, biliyorum. Şu an uçuyorlar.”

S.D. şöyle devam etti: “Cemaatte olan üç kişiyle her gittiğimiz ilde ev tutmamız söylendi. Bir gün tutuğumuz eve gittim. Ev arkadaşımın yanında ilk defa gördüğüm biri vardı. Sonra öğrendim ki bu kişi cemaatin evlilikten sorumlu imamıymış. ‘İmam Musa’ kod isimli kişi bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta yüzleri mozaiklenmiş üç erkek ile yanlarında şu an evlendiğim o dönem kız arkadaşım vardı. Bana dedi ki ‘Bak evleneceğin kızı gördün mü?’ diye çıkıştı, ancak o yüzlerini mozaikledikleri 3 erkekten biri bendim. Fotoğrafı yırttım, ondan sonra 1.5 sene uzaklaştım. Uzak durduğum dönemde ayda bir veya 2-3 ayda bir ankesörlü telefonla arayıp görüşmeye çağırıyorlardı.”