İtirafçı olup ‘mahrem’ yapılanmayı anlattı: Üsteğmene ‘FETÖ’den bir yıl 10 gün

Kayseri’de ‘FETÖ’ itirafçısı üsteğmene bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık üsteğmen Kadir Turan ve avukatı katıldı.

Reklam

Mahkeme başkanı sanığa daha önceki duruşmalarda itirafçı olarak ‘FETÖ’nün askeriyedeki mahrem yapılanması hakkında bilgiler verdiğini hatırlattı.

Son savunması istenen 30 yaşındaki Turan şunları söyledi: “Belli bir süre bu yapının gerçek niyetini bilmeden içlerinde bulundum. Ancak bundan dolayı da pişmanlığımı daha önce dile getirmiştim. Adaletinize güveniyorum.”

Mahkeme heyeti, sanığa etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.