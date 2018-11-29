‘İtibardan tasarruf’ yok: TCDD’nin temsil giderleri 2018’de yüzde 67 arttı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2014-2018 yılları arasındaki temsil, tören ve ağırlama giderlerinin 3 milyon 94 bin 686 lira 75 kuruş olduğu açıklandı. 2018’de kurumun temsil giderlerinde yüzde 67’lik artış dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun konuya ilişkin soru önergesini yanıtladı.

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Bakan Turhan, genel müdür, daire başkanları, bölge, fabrika, liman, gar ve lojistik müdürlerinin temsil, tören ve ağırlama için ödenek kullanmaya yetkileri bulunduğunu belirtti.

Bakan, söz konusu ödeneğin ‘sektörle ilgili düzenlenen uluslararası kongre giderleri, devlet ricali, Sayıştay denetçileri, diğer ülkelerin remi heyetleri, il valisi ve vali yardımcıları, yerel yönetim yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin ağırlanmasında’ kullanıldığını kaydetti.

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Buna göre, Devlet Demiryolları’nda temsil, tören ve ağırlama giderlerinin 2014’te 739 bin 549 lira 62 kuruş, 2015’te 506 bin 767 lira 60 kuruş, 2016’da 570 bin 425 lira 90 kuruş, 2017’de 566 bin 647 lira 35 kuruş, 2018’in ekim ayına kadar 711 bin 296 lira 28 kuruş.

Tablo 2018 harcamalarının 2017’yi şimdiden açık ara geride bıraktığını gösteriliyor. Verilen rakamlar ışığında; 2018’in ilk dokuz ayındaki temsil giderleri oransal olarak bir yıla yayılarak hesap yapıldığında 2018 için yaklaşık 950 bin liralık bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da 2017’ye göre temsil iderlerinde yüzde 67’lik artış anlamına geliyor.