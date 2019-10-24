‘İtibardan tasarruf’: İBB’nin üç lüks aracı açık artırmada satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KİPTAŞ, çok sayıda gayrimenkul ve ihtiyaç fazlası lüks araçları açık artırmayla sattı.

Fotoğraflar: DHA

KİPTAŞ, ilk defa halka açık olarak ihaleye çıktı. İhalede toplam 110 milyon liralık 28 dükkan, 19 arsa ve üç lüks araç satışa sunuldu. Müzayedede araçlar için 55-60, arsalar için 20-25, dükkanlar için de ortalama 15-20 talip çıktı.

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Dükkanlara 586 bin liradan 7 milyon liraya kadar değer biçildi. Arsalar 20 bin liradan 8-9 milyon liraya kadar bir aralıkta satışa çıkarıldı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, satışta çıkarılan lüks araçlara dair de şunları söyledi: “Araçların maliyeti bize yüksekti. Tasarruf amacıyla ve kaynak üretme amacıyla satıyoruz. Araçların da muhammen bedellerinin üzerinde satılacağını öngörüyoruz. Çünkü ciddi bir talep var.” Kurt, iki ay içinde yeni müzayede yapılacağı bilgisini verdi.

Satılan araç

Öte yandan 200 bin lira bedelle satışa çıkarılan Mercedes marka bir araç, 512 bin liraya alıcı buldu.

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Aracı koleksiyon için satın aldığını belirten Mehmet Lütfi Özkaya, şunları söyledi: “Rakiplerimin yaptığı tekliflere de gönül koymuyorum. Bir laf vardır… ‘Hasan almaz, basan alır.’ Halka açık bir müzayede olmasını son derece doğru buluyorum. Devam etmesini diliyorum. Bu araç 2009 yılından sonra vergisinin yüksek olması sebebiyle üretilmedi. Çok özel bir dizayn. Kısmet olursa ailenin koleksiyonunda olacak.”

Söz konusu araç İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu tarafından kullanılıyordu. Daha sonra Yenikapı Meydanı’nda ihtiyaç fazlası araçların arasında sergilenmişti.