‘İtibar’ devri: PTT ‘kurum ve temsil’ gideri diye bir yılda 6,5 milyon lira harcamış

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PTT’nin 2016’da kurum adına yaptığı temsil ve ağırlama giderlerinin toplamının 6 milyon 600 bin lirayı bulduğu raporlandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Sayıştay raporunda Mart 2016’da göreve gelen müdür Kenan Bozgeyik’in yıl sonuna kadar 478 bin lira harcadığı belirtildi.

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Önceki genel müdür Harun Maden de dört ayda 273 bin lira harcadı. İki müdürün temsil ve ağırlama giderleri 750 bin lirayı buldu.

Yıl boyunca kurumun harcaması ise 6 milyon 600 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki yıldan yüzde 34,7 fazla.

Sayıştay temsil giderlerinin içinde tören, toplantı, milli bayramlar, kuruluş yıldönümü ve açılışlar gibi etkinliklerin olmadığına dikkat çekti.

‘Genel müdüre dikkat’

Sayıştay raporunda en çok paranın kıyafet alımında harcandığı belirtildi. Yüklü miktarda market alışverişi, gümüş takı, altın, otel konaklamaları gibi çok sayıda kişisel harcamanın yapıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda, “Genel müdürlük makam harcamalarının büyük bir kısmının genel müdürün kişisel harcamalarının olabileceği değerlendirilmektedir” dendi.

Başkanın ‘balık sevdası’

Daha önce yönetim kurulu üyeleri ve başkan için aylık 2 bin 750 lira olarak belirlenen temsil ve ağırlama gideri harcamaları Aralık 2015’te yönetim kurulu kararıyla değiştirildi. Yeni düzenlemede genel müdüre sınırsız harcama yetkisi verilirken, diğer kadroların kullandığı temsil giderleri de artırıldı.

Denetimde bir daire başkanının ise Ankara Kızılay’daki balık pişirme evinden bir yılda 133 kez balık alıp toplam 9 bin 414 lira harcadığı ve faturaları da PTT’ye ödettiği belirlendi.

7 bin liralık çerez…

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de şu bilgileri verdi: “Örneğin önceki genel müdür Harun Maden döneminde; bir mağazadan yapılan takım elbise ve gömlek alımı kapsamında genel müdür adına 3 bin 77 TL ve 1349 TL tutarında taksitlendirilmiş fatura olduğu, bu alışveriş karşılığında 1403 TL para puan kazanıldığı, kazanılan para puan karşılığında da alışveriş yapıldığı, ayrıca 1403 TL para puan ödeme yapılmış gibi gösterilerek PTT’den tahsil edildiği rapora yansıdı.”

Eski genel müdür Harun Maden döneminde çok sayıda ayakkabı, bot, çocuk ceketi, eldiven, tunik, pantolon, mont, eşarp, shirt gibi giyim malzemesine 25 bin lira ödendiğini aktaran CHP’li vekil şöyle devam etti: “Aynı genel müdür döneminde kurumun Uludağ’daki tesislerinde yılbaşı kutlaması için genel müdür, eşi, misafirleri ve PTT çalışanlarından oluşan 47 kişi üç gün konaklıyor. Bunların kuruyemiş, sucuk ve içecek harcamaları için 7 bin 277 lira fatura kesiliyor. Yine İstanbul Bayrampaşa’da bir marketten yapılan harcamaların ise fatura yerine fiş alınmak suretiyle harcamaların gizlendiği ortaya çıktı.”