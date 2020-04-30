İthalat artıp ihracat azalınca dış ticaret açığı yüzde 180 arttı

Covid-19 salgınının etkisi altındaki Türkiye’de mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181.6 artarak 5.39 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre dış ticaret açığı ocak-mart’ta da yüzde 117.3 artışla 12.9 milyar dolara çıktı.

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TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici dış ticaret verilerine göre ise ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 azalarak 13.42 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 3.1 artarak 18.8 milyar dolara çıktı.

Ocak-mart döneminde ise ithalat yüzde 10.3 artışla 55.7 milyar liraya çıkarken, ihracat ise aynı dönemde yüzde 4 düşüşle 42.7 milyar lira oldu.