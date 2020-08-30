Otomobilde ÖTV zammı

İthal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

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Türkiye’de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99.3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.

Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırıldı.

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

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Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı.

1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, diğerleri için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseltildi.

Eğitim-öğretimde KDV indirimi

Öte yandan, Resmi Gazete’de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.