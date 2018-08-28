İthal kurbanlıklarda şarbon: Et ve Süt Kurumu ‘Piyasaya sürmedik’ dedi

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen hayvanlarda şarbon hastalığı teşhis edildi. Hastalıklı hayvanların bulunduğu özel çiftlik yine aynı kurum tarafından karantina altına alındı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftlik, şarbon hastalığı teşhis edilmesi üzerine karantinaya alındı.

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Habere göre, Et ve Süt Kurumu’nun kurbanlık olarak getirip, Gölbaşı’daki özel bir çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık dört bin büyükbaş hayvandan 50’si öldü.

Yaşanan ölümler üzerine Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan aldıkları örnekleri incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından ölen hayvanlarda şarbon hastalığı teşhis edildi.

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‘Piyasaya sürmedik’

Et ve Süt Kurumu’nun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ankara Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirilmiştir. Kesimi yapılan hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılan muayenesi sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmiş ve sonuç Anthrax (Şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır.”

Söz konusu büyükbaş hayvanlar Brezilya’dan kurbanlık olarak Türkiye’ye getirilmişti.

Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği yaklaşık üç bin sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlandığı ortaya çıkmıştı. Bu durum Polonya’nın başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye’den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenilmişti. Söz konusu etleri, hem özel şirketler hem de Et ve Balık Kurumu ihraç etmişti.