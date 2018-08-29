İthal kurbanlıklarda şarbon: Bakanlığa göre ‘halk sağlığı açısından tehdit yok’

Sağlık Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen hayvanlarda tespit edilen şarbon hastalığıyla ilgili “Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Et ve Süt Kurumu’nun kurbanlık olarak getirip Gölbaşı’daki özel bir çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık dört bin büyükbaş hayvandan 50’si ölmüştü.

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Yaşanan ölümler üzerine Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan aldıkları örnekleri incelemeye göndermiş, incelemenin ardından ölen hayvanlarda şarbon hastalığı teşhis edilmiş, çiftlik karantinaya alınmıştı.

AA’nın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık ekiplerince saha araştırması başlatıldığı belirtildi.

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Yapılan incelemelerde, çiftlikte bulunan hiçbir hayvanın gerek kurbanlık olarak gerekse kasap, market satışı amacıyla satışının veya dağıtımının yapılmadığı, bu hayvanlara ait etlerin tüketime sunulmadığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Gölbaşı ilçesinde görülen şarbon hastalığı ile ilgili gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Çiftlikte çalışan ve temas şüphesi olan kişilerden klinik örnekler alınarak incelenmiş, olası enfeksiyon riskine karşı gözlem ve koruyucu tedavi uygulaması devam etmektedir. Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmamaktadır. Konuya ilişkin, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir.”

Şarbonun özellikle sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon olduğuna değinilerek, “Bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almaktadır. İnsanlara bulaşması, hasta hayvanların kesilmesi veya ölmüş hayvanların derilerinin yüzülmesi sırasında, solunum yolu ve enfekte etlerin çiğ tüketilmesi halinde sindirim yoluyla gerçekleşmektedir. Hastalıktan korunmak için, şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etlerinin tüketilmemesi gerekmektedir” denildi.