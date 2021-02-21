İthal altın için ‘ayar raporu ibraz zorunluluğu’ getirildi

Türkiye’ye ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde, gümrük idarelerine ‘ayar raporu’ ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne göre, ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesinin önem arz ettiği göz önünde bulundurularak rapor ibraz edilmesi şart koşuldu.

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Söz konusu ithalat işlemlerinde ‘şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla’ söz konusu ‘ayar raporları’nın yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, tebliğde tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş (BİST) tarafından yayımlanan ‘Rafineriler Listesi’nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirildi.

İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca ‘peşin’, ‘mal mukabili’ ve ‘bedelsiz’ ödeme şekilleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu belirtilerek ‘bedelsiz’ ödeme şekliyle yapılabile işlenmemiş kıymetli maden ithalatı tebliğde belirtilen usul ve hallerle sınırlandırıldı.

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Bunlara ek olarak standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilmesi uygulamasına son verildi.

Bakanlığa yetki

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’de de değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verildi.