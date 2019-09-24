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Yaramazlara biraz batar!

İtfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine inceleme

Antalya’da, dün eve giren yılanı yakalamak için olay yerine giden itfaiye eri, başını cadde ortasında demir çubukla ezerek öldürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesindeki eve yılan girdiği ihbarı üzerine, itfaiye ekibi olay yerine gitti. Ellerindeki özel aparatla yakaladıkları yılanı caddeye çıkaran itfaiyecilerden biri, başını demir çubukla ezdi. 

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Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı, izleyenler ise itfaiye erine tepki gösterdi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Kısa şöyle konuştu “Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır. Özel aparatlarıyla yılanı yakalayıp, hayvanat bahçesi yetkililerine bilgi vermeleri ve teslim etmeleri gerekiyordu. Eğer hayvanat bahçesi bu hayvanı teslim almazsa doğaya salınması gerekirdi. Bu müdahale şekli yanlış. Personele sorduğumda vatandaşlar, kendisine ‘Öldürün, tekrar evimize girecek’ demiş. Bu sözlerin etkisinde kalan personel böyle bir şey yapmış.”

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