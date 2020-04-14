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Yaramazlara biraz batar!

İtfaiye erlerinden yangından etkilenen yavru kedilere suni teneffüs

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yapan itfaiye erleri, konteynerde çıkan yangın sırasında içinde olan, baygın halde kurtardıkları yavru kedilere suni teneffüs uygulayarak onları hayata döndürdü.

Fotoğraf: DHA

Dün öğle saatlerinde Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı’ndaki süpermarkete ait konteynerde kartonların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekibi su sıkarak alevleri söndürdü. 

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İtfaiye erleri, Tolgahan Akman ve Hasan Demirtaş, soğutma çalışması yapılırken konteynerde dört yavru kedi olduğunu fark etti. Henüz birkaç günlük oldukları öğrenilen kediler, itfaiye erleri tarafından koyteynerden çıkartıldı. İki kedi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen diğer iki yavrulara ise suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Demirtaş yavruları gördüklerinde çok etkilendiklerini belirterek şunları söyledi: “İki yavruyu yarı baygın halde bulduk. Ondan sonra arkadaşımla beraber kedilere suni teneffüs yaptık. Masajlarla karınlarındaki suyu boşalttık. Şu an durumları gayet iyi. Yangın anında aklımız tamamen silindi. O andaki yavru canları kurtarmak için çaba gösterdik ve mutlu olduk.” 

Görevlerinin hayat kurtarmak olduğunu belirten Tolgahan Akman ise “Yavruların ikisi maalesef ölmüştü. Diğer ikisi de ölmek üzereydi. Onlar yaşadığı için biz de mutlu olduk” dedi.

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Yavrulardan birinin market çalışanı Sibel Turan tarafından sahiplenildiği ve adının ‘Duman’ konduğu öğrenildi.

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