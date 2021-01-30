İtfaiye eri balçıktan kurtardığı danayı sırtında taşıdı

Ordu’da ırmakta balçığa saplanan dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri sırtında taşıdığı danayı, sahibine teslim etti.
Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı.
Danayı fark eden çevredekiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipte yer alan itfaiye eri Abdullah Özçelik, kurtardığı danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır’a teslim etti.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.