İtfaiye eri balçıktan kurtardığı danayı sırtında taşıdı

İki aydır uygulanan kısıtlamalar vaka sayılarında kaydadeğer düşüşe neden oldu. Ancak salgınla mücadelede en zorlu görevi yapanların başında gelen yoğun bakım çalışanları vakaların daha önce de azalıp sonra arttığını anımsatarak uyardı: “Rehavete kapılmayın.”