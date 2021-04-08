Roma’yla kriz: İtalyan başbakan, Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi, elçi Dışişleri’ne çağrıldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘diktatör’ diye niteledi. İtalya’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Atanmış İtalya başbakanının, seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz” dedi.

Draghi’nin ‘diktatör’ çıkışı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Erdoğan’la baş baş görüşme öncesi ayakta kalmasını değerlendirdiği sırada geldi.

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İtalya başbakanı şu ifadeleri kullandı: “Başkanın maruz bırakıldığı aşağılıyıcı muameleden ötürü çok üzgünüm. Bunların adını koymak lazım. Diktatör bunlar. Ama bir yandan da işbirliği yapmak zorundayız maalesef.”

Von der Leyen dün eşit statüde olduğu AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Ankara’daki protokol skandalı Avrupa Birliği’nde ‘Sofagate’ diye anılmaya başladı.

Üçlünün basına görüntü verdikten sonra resmi görüşme için geçtiği odada yalnızca iki koltuk bulunuyordu. Ve ‘bey‘ler bu iki koltuğa yerleşiverince von der Leyen ayakta kalmıştı.

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Şaşkınlıkla Erdoğan ve Michel’in koltuklara yerleşmesini izleyen Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı, “Hmm” benzeri bir şaşkınlık ifadesi mırıldanmasının ardından elini “Ne oluyor burada” anlamında yana doğru açtığı bir jest yapmıştı.

Eşit statüde olduğu erkek AB Konseyi başkanı Erdoğan’la yan yana koltukta otururken, Von der Leyen uzaktaki bir koltukta tek başına oturmak zorunda kalmıştı.

Protokol skandalı Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Çok geçmeden bir adı da bulundu: ‘Sofagate.’

Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden de çekttiği anımsatılan Erdoğan ‘maçoluk‘la suçlandı. Michel de von der Leyen’in düştüğü durum karşısında basiretsizce davranmakla eleştirildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

İtalya başbakanının sözleri ise en azından Roma ile Ankara arasında gerilimi tırmandıracağa benziyor.

Nitekim Draghi’nin sözlerinin ajanslara yansımasının üzerinden çok geçmeden İtalya’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı.

Draghi… (Reuters)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şunları söyledi: “Atanmış İtalya başbakanının, seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz” dedi.