‘İtalya’ya yollayacağım’ diye 6 biner avrosunu aldığı üç göçmeni Büyükada’ya yolladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinden İtalya’ya gitme hayaliyle yola çıkan üç Afganistan uyruklu göçmen bindikleri vapurdan inince kendilerini Büyükada’da buldu.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Göçmenler, onları yasadışı yollardan İtalya’ya götürmek üzere anlaştıkları şahsın kendilerini kandırdığını polis tarafından yakalananınca anladı. Polis sorgusunda, İtalya’ya gitmek için 6 bin avro (38 bin 400 lira) verdiklerini söyleyen Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H., 23 Ekim’de Eminönü’nde bu şahısla buluştuklarını anlattı. Bu kişinin onları “İtalya’ya yolluyorum” diyerek Ada vapuruna bindirdiği anlaşıldı.

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Gözaltına alınan üç kişi, hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.’ye İtalya’ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.’yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde 24 Ekim’de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, üç göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.