İtalya’nın ünlü plajı La Pelosa’ya giriş bundan böyle ücretli olacak

İtalya’nın Sardunya Adası’ndaki, her yıl binlerce turistin akın ettiği La Pelosa Plajı’na giriş bundan böyle ücretli olacak.

Fotoğraf: www.sardegnaturismo.it

Çevre araştırmalarının aşırı kalabalığın plajın ekosistemine zarar verdiğini ortaya koyması, La Pelosa’nın sınırları içinde yer aldığı Stintino’nun belediye başkanı Antonio Diana’yı harekete geçirdi.

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Diana, belediye meclisi toplantısında bundan böyle giriş ücreti ödeneceğini duyururken alınan ücretin plajın bakımı ve korunması için kullanılacağını söyledi.

La Pelosa’da sigara içmek ve satış yapmak yasak. Plaj havlusu ve çantayla girişe ise ‘kum alıp götürülmesini’ önlemek için izin verilmiyor.

Sardunya’daki plajlardan ‘kum çalanlara’ 3 bin avroya (19 bin 900 lira) kadar ceza verilebiliyor.

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Mayıs ayında İtalya’nın bir başka turizm merkezi Venedik’te ayakbastı parası alınmaya başlandı.