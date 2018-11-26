İtalyan yönetmen Bertolucci hayatını kaybetti

İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti.

Kanser hastası 77 yaşındaki yönetmenin sabah saat 07.00 sularında yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Hem Avrupa’da hem de Hollywood’da çalışan Bertolucci, yeni gerçekçilik ve Fransız yeni dalga gibi akımlardan beslendi.

Bertolucci filmlerinde cinsellik, siyaset ve felsefe konularında değindi.

İtalyan yönetmenin Çin’in son imparatoru Pu Yi’nin hayatını anlatan 1987 yapımı ‘Son İmparator’ isimli filmi aday gösterildiği her dalda Oscar ödülü kazanmıştı.

Bertolucci, ‘Paris’te Son Tango’ ve ‘Konformist’ filmleriyle de tanınıyor.