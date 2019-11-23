İtalyan UniCredit, Yapı Kredi’deki payını satıp Türkiye’den çıkacak

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit’in Yapı Kredi’deki hisselerini satarak Türkiye piyasasından çıkmaya hazırlandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre UniCredit, Yapı Kredi hisselerindeki pozisyonunu azaltmak için bu sene başında harekete geçti.

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İki kaynağın aktardığına göre, planın ilk aşamasında UniCredit’in Koç Holding’le kurduğu Koç Finansal Hizmetler ortak girişimdeki yüzde 50’lik payını holdinge satacak.

İki tarafın eşit ortaklık yapısına göre (joint venture) kurduğu Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi’nin yüzde 82’sini elinde bulunduruyor.

Böylece, 3.7 milyar dolarlık (21.15 milyar lira) piyasa değeriyle Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası olan Yapı Kredi’de çoğunluk hissesi Koç Holding’e geçmiş olacak.

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Kaynaklardan biri, UniCredit’in, sonraki aşamalarda Koç Holding’e danışmaksızın satmak için elinde küçük bir miktar hisse bulunduracağını kaydetti.

UniCredit’in 3 Aralık’ta Britanya’nın başkenti Londra’daki yapılacak strateji sunumunda konuyu gündeme getirebileceği ifade edildi.

Milano merkezli şirket, 2002’de Koç Holding’le ortak girişim kurarak, Türk finansal hizmetler sektöründeki ilk yabancı ortaklığa imza atmıştı.

Geçtiğimiz sene Türkiye ekonomisindeki daralma ve liranın dolar karşısında yüzde 30’a varan değer kaybı sonrası UniCredit 2018’in üçüncü çeyreğinde Yapı Kredi’deki payının nominal değerini 933 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar 300 milyon lira) azaltmıştı.