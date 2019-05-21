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Yaramazlara biraz batar!

İtalyan şirket üçüncü köprüdeki payını satmak için tekrar masada

İtalyan inşaat şirketi Astaldi üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

Fotoğraf: Reuters

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışı için 2018’in mart ayında Çinli şirketlerle masaya oturmuştu.

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Şirket geçen yıl eylül ayındaysa Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı.

Kocaeli’deki Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı yollarının işletmesinin de bir bölümüne sahip olan italyan şirketin geçtiğimiz ocak ayında bu payını da satışa çıkardığı açıklanmıştı.

Astaldi işlerine devam edebilmek için faaliyetlerini alacaklılardan korunma çerçevesi (konkordato) kapsamında yürütüyor.

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