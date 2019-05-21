İtalyan şirket üçüncü köprüdeki payını satmak için tekrar masada

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in intihar ettiği yönündeki iddia daha da zayıfladı. Adli tıp raporunda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek “Çet’in boynunda kırık var. Bu, canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir” dendi.