İtalyan Serie A, 14 Haziran’a kadar askıya alındı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil olmak üzere ülkedeki tüm futbol liglerini 14 Haziran’a kadar askıya aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede 9 Mart tarihli başbakanlık kararnamesiyle ligler Covid- 19 salgını nedeniyle durdurulmuştu.

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Federasyon hükümetin onay vermesi durumunda ligin 13 Haziran’da başlaması kararı almıştı, fakat başbakan Giuseppe Conte 16 Mayıs’ta ülkedeki karantina tedbirlerinin biraz daha gevşetileceğini açıklarken, lig maçlarının devam etmesi için gerek bazı ek garantilerin şu için mevcut olmadığını ifade etmişti.

FIGC’ten yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran’a kadar tüm futbol müsabakalarının durdurulduğu belirtildi.

Herhangi bir futbol müsabakasının oynanması yasak olsa da Serie A takımlarına bugünden itibaren grup halinde idman yapmasına hükümetten izin çıkmıştı.