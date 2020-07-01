İtalyan polisinden ‘rekor’ operasyon: IŞİD üretimi 14 ton amfetamine el kondu

İtalya polisi düzenlediği operasyonla Suriye’de IŞİD tarafından üretildiği belirtilen 14 ton amfetamin ele geçirdi.

Fotoğraf: Guardia di Finanza

Yetkililer ülkenin güneybatısındaki Salerno limanında üç şüphelli konteyneri takipe aldı. Polis burada endüstriyel kağıt silindirlerinin içine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyar avro (yaklaşık 7 milyar 675 milyon lira) olan 84 milyon hap ele geçirdi.

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Dünyadaki en büyük uyuşturucu baskını olduğu belirtilen operasyonda ele geçirilen hapların, amfetamin tipi bir uyuşturucu captagon olduğu ifade edildi.

Uyuşturucunun çeşitli suç örgütleri tarafından Avrupa’da dağıtımının yapılmasının planlandığı belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa’daki karantinanın uyuşturucunun üretimi ve dağıtımını nereseyde durma noktasına getirdiğini, bu nedenle birçok suç örgütünün Suriye’den uyuşturucu madde temin ettiği düşünülüyor.