İtalyan polisinde sıradışı ekip: Fıstık timi

İtalya’nın Sicilya adasındaki bir grup polisin sıradışı bir görevi var: Etna Yanardağı’nın eteklerindeki ağaçlarından fıstık çalınmasını önlemek!

Bronte kasabasında her yıl fıstık festivali düzenleniyor. Fotoğraf: thecuriousappetite.com

BBC’deki habere göre Nicolo Morandi yönetimindeki polisler, fıstık hasadının başladığı eylül ayından itibaren altışar kişilik ekipler halinde gece gündüz devriye geziyor; gerekirse fıstık ağaçlarını helikopterle havadan gözetliyor.

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“Şimdiden operasyonlarımız için hazırlık yapıyoruz” diyen Morandi ve ekibinin diğer polislerden farklı olan görevi Bronte kasabasında yetişen, dünyanın en pahalısı olarak bilinen fıstıkların çalınmasını engellemek.

‘Sicilya’nın yeşil altını’ olarak nitelendirilen, kasabanın adıyla anılan fıstıklar dünyadaki üretimin yüzde 1’ini karşılıyor. Kilogramı 15.5 avro (105 lira) olan fıstıkların hırsızlardan korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Morandi, “Genellikle geceleri karanlıkta gelip ağaçlardan fıstık topluyorlar ve satıyorlar” diyerek bu yıl onlara göz açtırmayacaklarının sözünü veriyor.

2009’da 300 kilogram fıstık çalındığını anımsatan bölgenin ticaret odasının başkanı Enrico Cimbali, bölgede 230 çiftçinin hırsızlardan şikayetçi olduğunu bu nedenle polis korumasının şart olduğunu belirtiyor.

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İtalyan polisi bu nedenle 2011’den beri bölgede havada ve karada özel ekip görevlendiriyor.