İtalyan polisi, Pompei’de selfie çeken turisti arıyor

İtalyan polisi, turistlerin uğrak yeri Pompei’de, termal hamamın üzerine çıkıp selfie çeken bir turisti arıyor.

Fotoğraf: Daily Telegraph

Antik kentte fotoğraf çekmek yasak olmasa da belirli kurallara bağlı.

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İtalya’nın kültür mirası varlıklarının korunmasından sorumlu birimin genel müdürü Massimo Osanna, selfie çeken genç kadının davranış biçiminin ‘üzücü’ olduğunu belirtti.

Osanna, genç kadının, selfie çektiği yere tırmanarak, Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu yıkılan ve her yeri kül kaplanan antik kente zarar verme riskini göze almanın yanısıra kendisini de tehlikeye attığını söyledi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek söz konusu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan turistin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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Turist bulunduğu takdirde bir yıla kadar hapis cezası ve 3 bin avro (26 bin 385 lira) para cezası alabilir.