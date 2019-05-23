Diken

Yaramazlara biraz batar!

İtalyan moda evi Prada da kürk kullanmaktan vazgeçti

İtalyan moda evi Prada, tasarımlarında kürk kullanmaktan vazgeçen markalar kervanına katıldı. Dünyaca ünlü markanın ‘kürk yasağı’ eylül ayında tamamlanacak 2020 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonunda uygulanmaya başlanacak. Üretilmiş olan kürklü tasarımların satışına devam edilecek.

Şubat ayında İtalya’nın Milano kentindeki moda haftasında düzenlenen defileden bir kare. Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre moda evinden yapılan açıklamada, kararın, Fur Free Alliance (Kürksüz İttifak) adlı, 40 hayvan koruma derneğinden oluşan uluslararası organizasyonla işbirliği sonucunda alındığı belirtildi.

Reklam

Miu Miu’yu da bünyesinde barındıran moda evinin kreatif direktörü Miuccia Prada açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Prada Group, yeniliğe ve sosyal sorumluluk projelerine açıktır. Bundan böyle kürk kullanmama politikamız da bu bilincin sonucudur. Tasarımda yaratıcılığın sınırını zorlarken etik ürünlere yönelik talepleri de göz önüne almış olacağız.”

Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele eden PETA, İtalyan moda evinin bu hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Geçmişte Gucci, Chanel, Burberry, Versace, DKNY gibi ünlü markalar ürünlerinde kürk kullanmaktan vazgeçmişti. Geçen eylül ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen moda haftası kürk kullanılan tasarımlara yasak getirerek bu alanda bir ilke imza atmıştı.

Reklam

İtalyan moda devi Gucci, kürk kullanmaya son veriyor

Chanel egzotik hayvan derisi kullanmayacak: Ticaretini yapmak zorlaştı

SON HABERLER

The Times yazdı: Theresa May istifa ediyor

The Times gazetesi, Britanya Başbakanı There May’in Britanya’nın AB’den çıkışını düzenleyen Brexit anlaşması çerçevesinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle yarın istifa edeceğini öne sürdü.

YSK kararına göre seçmenin oyunu kim çaldı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı izlediği hukuksal yöntem ve yaptığı değerlendirmeler ile hukuk tarihindeki müstesna yerini aldı.

Sabah: CHP’li Kaftancıoğlu için 11 yıla kadar hapis istendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendiği iddia edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...