İtalyan moda evi Prada da kürk kullanmaktan vazgeçti

İtalyan moda evi Prada, tasarımlarında kürk kullanmaktan vazgeçen markalar kervanına katıldı. Dünyaca ünlü markanın ‘kürk yasağı’ eylül ayında tamamlanacak 2020 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonunda uygulanmaya başlanacak. Üretilmiş olan kürklü tasarımların satışına devam edilecek.

Şubat ayında İtalya’nın Milano kentindeki moda haftasında düzenlenen defileden bir kare. Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre moda evinden yapılan açıklamada, kararın, Fur Free Alliance (Kürksüz İttifak) adlı, 40 hayvan koruma derneğinden oluşan uluslararası organizasyonla işbirliği sonucunda alındığı belirtildi.

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Miu Miu’yu da bünyesinde barındıran moda evinin kreatif direktörü Miuccia Prada açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Prada Group, yeniliğe ve sosyal sorumluluk projelerine açıktır. Bundan böyle kürk kullanmama politikamız da bu bilincin sonucudur. Tasarımda yaratıcılığın sınırını zorlarken etik ürünlere yönelik talepleri de göz önüne almış olacağız.”

Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele eden PETA, İtalyan moda evinin bu hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Geçmişte Gucci, Chanel, Burberry, Versace, DKNY gibi ünlü markalar ürünlerinde kürk kullanmaktan vazgeçmişti. Geçen eylül ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen moda haftası kürk kullanılan tasarımlara yasak getirerek bu alanda bir ilke imza atmıştı.