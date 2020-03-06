İtalyan moda devi Fendi’den Bağcılar’daki şalcıya dava: Ürünler imha edilecek

Asırlık İtlayan markası Fendi ile İstanbul Bağcılar’da internet üzerinden şal ve eşarp satan Ali Tokgöz davalık oldu.

Solda Fendi, sağda Ferrano

Hürriyet’in haberine göre İtalyan moda devi, İstanbul’da yaşayan Ali Tokgöz’e ait sitede satılan bazı ürünlerde Fendi’nin logosunun kullanıldığını fark etmesi üzerine İstanbul’daki avukatları aracılığıyla dava açtı.

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Firma, Ferrano etiketiyle sitede satılan ürünlerin haksız rekabete yol açtığını iddia ederek, siteye erişimin engellenmesini ve ürünlerin toplatılmasını talep etti.

İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, marka hakkına tecavüz olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Fendi’nin logosunu taşıyan ürünler için toplatma ve imha kararı verdi. Mahkeme ayrıca, ilgili linke erişime kapattı, Fendi’ye 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tokgöz’ün avukatlarının itirazı kabul edilmeyerek karar kesinleşti.