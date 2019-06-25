İtalyan mafya lideri cezaevinin çatısındaki delikten halat sarkıtarak kaçtı

‘Milano’nun kokain kralı’ olarak tanınan İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, Uruguay’da tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçtı.

Morabito’nun kaçtığı Ulusal Rehabilitasyon Enstitüsü adlı cezaevinin çatısı. Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre Uruguay’ın içişleri bakanlığından yapılan açıklamada İtalya’ya iadesi beklenen 53 yaşındaki Morabito’nun, başkent Montevideo’daki cezaevininin ‘çatısındaki delikten’ kaçtığı belirtildi. Morabito’nun, Brezilya ve Arjantin’e iade edilecek üç mahkumla birlikte delikten halat sarkıtarak hapishanenin bitişiğindeki eve ulaştığı, ev sahibini tehdit edip parasını da alarak kaçtıkları vurgulandı.

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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Brezilya pasaportuyla 2002’de Uruguay’a gittiği düşünülen mafya liderinin kaçmasının kabullenilemez bir durum olduğunu belirterek, “Uruguay hükümetinden acilen bizi tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz. Onu yakalamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

23 yıl ‘firari’ olan Morabito, Eylül 2017’de Montevideo’daki lüks bir otelde tutuklanmıştı, 1994’te bir ton kokaini Brezilya’dan İtalya’ya sokmaya çalışan Morabito ülkesinde 30 yıl hapse mahkum edilmişti.