İtalyan haber dergisi L’Espresso, IŞİD’in Reina saldırısının emrinin, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir örgüt üyesi tarafından verildiğini öne sürdü.

‘Reina ve Manchester saldırılarının emri aynı kişiden’

Derginin ‘Terörün işverenleri’ başlığıyla duyurulan haberine göre Britanya’nın Manchester kentindeki Arena konser salonuna yönelik 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 22 gencin yaşamını yitirdiği saldırıyla, İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reina saldırısının emri aynı kişi tarafından verildi.

Reklam

‘Gizemli bir Teksaslı’

Dergi, ‘gizemli bir Teksaslı’ diye nitelediği bu şüphelinin, ABD’nin Dallas şehrinde yaşayan, Ürdünlü bir ailenin oğlu olarak bu ülkede doğan 40 yaşındaki Said Azzam Mohamed Rahim olduğunu yazdı.

FBI’ın soruşturmasının merkezinde yer aldığı belirtilen Rahim’in, örgütte ‘işveren’ konumunda olduğu iddiasıyla Reina saldırısından beş gün sonra Dallas’ta gözaltına alındığı, ancak IŞİD’le bağlantısını inkâr etmesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

L’Espresso, yalan beyanlarda bulunduğu tespit edilen Rahim’in, geçen Mart ayında yeniden gözaltına alınarak, tutuklandığını aktardı.

‘Zello’ üzerinden talimat

Derginin haberinde Teksaslı Rahim’in, 10 bine yakın örgüt elemanının, polisin dinlemesine takılmamak için kullandığı ‘Zello’ programı üzerinden talimat verdiği belirtiliyor.

Buna göre Rahim, 16 Aralık’taki yazışmalarında ‘Türkiye’de yaşayan imanlı kardeşleri’ne seslenerek, IŞİD’e sadakat yemini etmelerini ve sadece yöneticileri değil, sivilleri, turistik yerleri, limanları ve gece klüplerini de hedef almaları emrini veriyor.

Bundan iki hafta sonra Reina’ya saldırı düzenlenirken, FBI dedektifleri harekere geçerek, Rahim’i 5 Ocak 2017’de gözaltına alıyor.

Dedektiflerce sabaha karşı evi basılan Rahim’in tüm bilgisayar, telefon ve diğer bilgi içeren eşyalarına el konuyor.

Ancak daha sonra serbest bırakılan Rahim, IŞİD’in Suriye-Irak birimlerine katılmak için Ürdün’e gitmekte iken Mart ayında tekrar gözaltına alınarak, cezaevine konuyor.

‘Şeyh’ten icazet almış

Said Azzam Mohamed Rahim’in, Suriye’de yaşayan ve ‘Şeyh’ diye anılan örgütün sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani’den icazet aldıktan aylar sonra aralıkta Reina katliamının, 2016 yazında da Manchester saldırısının talimatını verdiğine dikkat çekiliyor.

IŞİD’in iki numaralı ismi olduğu bilinen el Adnani, ABD’nin kendilerinin düzenlediğini açıkladığı bir hava saldırısında geçen yıl Ağustos ayında Suriye’de öldürülmüştü.

IŞİD’in önde gelen mimarlarından olduğu belirtilen el Adnani’nin, örgütün yurt dışı operasyonlarını ve sivillere yönelik ‘yalnız kurt’ eylemlerini yönettiğinin belirlendiği açıklanmıştı.

İtalya’ya uzandı

Öte yandan ABD’deki soruşturma, İtalya’ya kadar uzandı.

Habere göre, ABD mercileri, İtalyan muadilleriyle irtibata geçip ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde yaşayan 28 yaşındaki Mouner el Aoual‘ın, IŞİD’in Avrupa’daki en kanlı eylemlerinden biri olan Manchester saldırısıyla ilgili sorgulanmasını talep etti.

Bunun ardından IŞİD’le bağlantısı ortaya çıkan el Aoual’ın tutuklandığı ve dört aydır İtalya’da cezaevinde tutulduğu belirtildi.

2008 yılından bu yana bu ülkede yaşayan Fas asıllı İtalyan el Aoual’ın, geçen yıldan bu yana FBI’ın takibinde olduğu bildirildi.

ABD’deki soruşturmaya göre, ‘Mido’ lakaplı el Aoual, yakınlarından gizli bir şekilde aylarca IŞİD’in iletişim ağını İtalya’dan yönetti; örgüte binlerce yeni üye kazandırdı ve Avrupa’daki saldırıların organizasyonunda rol aldı.

‘Tamam, onları öldürebilirsin’

Öte yandan haberde, İtalya’daki Mouner el Aoual ve ABD’deki Said Azzam Mohamed Rahim’in de bulunduğu sadece beş kişinin söz sahibi olduğu kaydedilen ‘Zello’ programı üzerinden, Mayıs 2017’deki Manchester saldırısının emrinin nasıl verildiğine de değiniliyor.

Buna göre Said Azzam Mohamed Rahim, 28 Ağustos 2016 tarihinde Zello’da bir sohbet başlatıyor ve burada ismi belirtilmeyen örgütün genç bir üyesinin “Şeyh, Büyük Britanya’da, Manchester’da, ama Müslüman olmayanlar arasında yaşıyorum ve onlar sayesinde iş buldum. Onları öldürmeme izin var mı? Bir bombayla öldürmeleri caiz midir?” sorusu gündeme geliyor.

Şeyh ise buna, Kur’an-ı Kerim’den olduğunu belirttiği bazı ifadelerle, “O bütün putperestlerle savaşın” diye icazet veriyor ve sözü ABD’li Rahim alarak, “Allah seni korusun. Manchester’daki gence dönüyorum: tamam, onları öldürebilirsin! Sivillere merhamet gösterme, git ve öldür onları” diyor.