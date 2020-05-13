İtalyan futbol ligi Serie A, 13 Haziran’da başlıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımları, Covid-19 salgını dolayısıyla durdurulan 2019-2020 sezonunun 13 Haziran’dan itibaren yeniden başlaması konusunda anlaştı.

Kulüpler ve lig yönetimi bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirirken, kulüplerin belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde ligin 13 Haziran’da yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi.

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Takımlar, müsabakalara kaldıkları yerden devam edebilmek için hükümetin onayını bekliyor.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos’ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, takımların 18 Mayıs’tan itibaren toplu antrenmanlara başlaması için izin verdiklerini, herkesin sağlığına dair güvence temin edildikten sonra ligin başlayacağını ifade etti.

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Spadafora ayrıca, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’nın, federasyon olarak Bilim Kurulu’nun önerdiği tedbirleri kabul ettiklerini kendilerine söylediğini aktardı.

Daha önce yaptığı bir başka açıklamada bakan Spadafora, ligin başlamasının salgın eğrisinin gidişatına bağlı olduğunu belirtmişti.