İtalyan futbol kulübü altı yaşındaki çocuğun tasarladığı formayı giyecek

İtalya’da, Serie B’de mücadele eden futbol kulübü Pescara Calcio 1936’nın açtığı ‘forma tasarım yarışması’nı altı yaşındaki bir çocuk kazandı.

Fotoğraf: Twitter

Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında can sıkıntısını biraz olsun azaltmak için düzenlenen, çocuk ve gençlere yönelik yarışmayı Luigi D’Agostino’nun tasarımı kazandı. Oyuncular, önümüzdeki sezon, evde oynayacakları maçlarda, D’Agostino’nun maskotu yunus olan kulüp için tasarladığı formayı giyecek.

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Tarihi boyunca yedi sezon Serie A’da mücadele eden takımın giyeceği forma oyuncuların oylarıyla belirlendi. Yarışmayı kazanan D’Agostino’nun çiziminden yola çıkarak hazırlanan forma kulübün internet sitesinde tanıtıldı.

Hayal gücü ve tutkuyla tasarlandığı vurgulanan formanın hakim rengi mavi, üzerinde de yunus ve top var.