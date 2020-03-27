İtalyan doktorlar ‘corona’ günlerini anlatıyor: Fırtına vurduğunda hazırlıksızdık

İtalya’da ‘corona’ salgını başladığından beri 41 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlıkçılar haftalardır çocuklarını görmeden, ağır stres altında, uzun saatler virüsle iç içe çalışmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

8 bin 165 kişinin ‘corona’dan hayatını kaybettiği İtalya’da virüs 5 binden fazla sağlık çalışanına bulaştı. Çoğu ülkenin salgından en çok etkilenen kuzey bölgelerinde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarıydı.

Reklam

Brescia kentindeki bir hastanede bulaşıcı hastalıklar uzmanı Roberto Stellini “Sanki bir fırtınaya yakalandık” diyerek salgının ilk günlerini şöyle anlattı: “Sorun şu ki fırtına bizi vurduğunda hazırlıksızdık. Belki de sonuçların ne olabileceğini görmezden geldik. Bazı doktorlar salgının başında, bu fırtınayla ilgili hiçbir şey bilmiyorken öldü. Şimdi daha hazırlıklıyız ve savaşmaya devam ediyoruz.”

‘Corona’ hastaları tedavi edilirken virüsün doktor ve hemşirelere bulaşmasını önlemek için negatif basınçlı izolasyon odaları gerekiyor. Ancak çok az sayıda hasta bu odalarda tedavi görüyor, bu da virüsün kolayca yayılmasına sebep oluyor.

‘O yataktaki sizin anneniz veya babanız olabilirdi’

Milan’da bir hastanede anestezist olarak çalışan doktor bunun devam eden bir mücadele olduğunu söyledi: “Ne kadar yorucu olduğunu düşünmeye zaman yok. Çünkü bir Covid-19 hastasına baktığınızda, hastalığı nasıl yalnız başına yaşadığını gördüğünüzde o yataktaki sizin anneniz ya da babanız olabileceğini fark ediyorsunuz.”

Reklam

‘Beş haftadır çocuklarımı görmedim’

Lombardy’de doktor olan Anna fiziksel yorgunluğun sorun olmadığını asıl eziyetin psikolojik olduğunu anlattı: “Bir doktor olarak hayal bile edemeyeceğim bir durumda çalışıyoruz. Ama bir Covid-19 hastası görünce daha da önemlisi nasıl yapayalnız öldüklerini görünce, yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Her doktorun bir de özel durumu var Ben mesela çocuklarımı beş haftadır görmedim.”

Tıp dergisi Lancet’ta yayınlanan bir makaleye göre Çin’in Hubey eyaletinde ön saflarda ‘corona’ mücadelesi veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’i aşırı düzeyde stres yaşadı. Yüzde 50’si depresyon belirtisi gösterdi, yüzde 44’ü anksiyete, yüzde 34’ü insomnia yaşadı.

İtalya’da böyle bir araştırma henüz yapılmadı ancak toplanan veriler Çin’deki doktorlarla benzer tabloyu ortaya koyuyor.

Son kayıplar arasında iki diş hekimliği çalışanı var. Monza kentinde yaşayan 34 yaşındaki hemşire Daniela Trezzi intihar etti. Corona virüsü testi pozitif çıkan hemşire 10 Mart’tan beri karantinadaydı. Neden intihar ettiği tam olarak bilinmemekle birlikte hemşirenin meslektaşları, başkalarına da hastalığı bulaştırmak konusunda ağır stres altında olduğunu açıkladı.

Genç hemşire ne yazık ki salgında intihar eden ilk vaka değil. Venedik yakınlarında 49 yaşındaki bir hemşire de geçen hafta intihar etmişti. Geçen hafta ateşlenip hasta olana kadar Covid-19 hastalarıyla ilgileniyordu. Hemşireye ‘corona‘ testi yapıldı ancak sonucu almadan kendini öldürdü.