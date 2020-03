İtalyan belediye başkanı hemşehrilerine isyan etti: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?

‘Corona’ salgının her gün yüzlerce can almaya başladığı İtalya’da Delia kasabasının belediye başkanı, vatandaşlara seslendi: “Evlerde toplanırsanız, alışveriş için her gün dışarı çıkarsanız, her şey nasıl güzel olacak?”

Başkan Gianfilippo Bancheri Facobook hesabı üzerinden yayınladığı videoda kendisini isyan etme noktasına getiren günlük hayattan gözlemlerini paylaştı.

Reklam

İnsanların “Her şey güzel olacak” yazılı pankartlar, posterler yaptığını söyleyen başkan, “Gerekli şeyleri almak için 10 günde bir alışverişe çıkmamız gerekirken, her şey normalmiş gibi her gün alışverişe çıkarsanız her şey nasıl güzel olacak” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sigara içiyor olabilirsiniz, bu beni ilgilendirmez ama bir çıkışınızda bolca sigara almak yerine her gün sigara almak için markete giderseniz içinde bulunduğumuz durum nasıl düzelecek? Size evde kalmanızı söylediğim halde her gün istasyona gidip benzin alırsanız nasıl düzelecek? Evinize kuaför çağırıp saçınızı yaptırmaya devam ederseniz durum nasıl iyileşecek? Bu durumda saçınıza yaptırmanın ne anlamı var? Hepiniz koşu yapmak için dışarı çıkarsanız durum nasıl düzelecek?

Herkes çok stres altında oluğunu söylüyor. 20 yıldır düzenli olarak koşuyorum. Şehrimizde toplasan 20 koşucu vardı. Şimdi ne oldu da hepiniz koşmaya bu kadar hevesli oldunuz? Koşmayı bu kadar mı seviyorsunuz? En son ilkokulda koşmuşsunuzdur herhalde. Şimdi niye koşuyorsunuz?

Reklam

Bugün pazar, birçok insan barbekü yapmak için dışarı çıkmış. Barbekü! Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?

Bir de evlerinde parti yapan insanlar var. Daha bugün gidip onlara engel olmak zorunda kaldım. ‘Biz sağlıklıyız, aynı apartmanda yaşıyoruz’ diyorlar. Virüs böyle yayılır işte. Evde kalmak demek ailenle evde kalmak demektir, komşunla evde parti vermek değil. Ne zamandan beri komşularımıza bu kadar düşkün olduk, onlarla bu kadar yakın olduk.

Bazıları ‘Her şey güzel olacak’ posterleri hazırladıklarını söylüyor. Br poster yapmak içini 20 kişi bir eve doluştunuz. Virüs işte bu şekilde yayılıyor.“