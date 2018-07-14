İtalyan basını: Zengin sığınmacılar, lüks teknelerle Türkiye’den Avrupa’ya geçiyor

İtalyan basını, zengin sığınmacıların lüks yelkenlilerle Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşındığını yazdı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya kıyılarından dayanıklı olmayan bot ve teknelerle Akdeniz’e açılan sığınmacıların kaçakçılara ödedikleri paranın kişi başı 500 avroya kadar düştüğünü yazdı.

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Gazeteye göre ‘zengin’ sığınmacılar ise lüks yelkenlilerle Türkiye üzerinden denize açılıyor.

Önceki gün sabaha karşı Sicilya’nın doğusundaki Siracusa kenti açıklarında radara yakalanan Türk bandıralı ‘Uzun’ isimli 14 metrelik bir yelkenlide, 69 Pakistanlı göçmen bulundu. Yerel basının haberine göre gerekli izinlere sahip olmayan tekne güvenlik güçleri eşliğinde Augusta Limanı’na yanaştırıldı.

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İnceleme ve sorgularda, yelkenli teknenin İstanbul yakınlarında bir limandan yaklaşık beş gün önce yola çıktığı belirlendi. İtalyan basını, sığınmacıların bu lüks tekneyle Avrupa’ya kaçabilmek için kişi başı 5 bin avro ödediğini yazdı.

İnsan kaçakçısı oldukları şüphesiyle, Letonya ve Gürcistan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı. Pakistanlı göçmenler ise sığınmacı kabul merkezlerine yönlendirildi.

La Repubblica gazetesi, lüks teknelerle Türkiye üzerinden İtalya’ya göçmen taşınmasının düzenli hale geldiğini, nerdeyse iki haftada bir benzer vakaya rastlandığını yazdı. Gazeteye göre yılda ortalama 3 bin 500-5 bin kişi ülkeye bu yolla giriş yapıyor.

Sicilya yerel gazetesi La Gazzetta Augustana da yaklaşık bir hafta önce yine Türkiye rotası üzerinden İtalya kıyılarına gelen bir yelkenlide Pakistanlı 59 sığınmacının bulunduğunu yazdı.