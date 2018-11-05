İtalyan bakanın sevgilisi yatak fotoğrafıyla duyurdu: Ayrıldık

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin sevgilisi Elisa Isoardi, ayrıldıklarını ‘samimi’ bir fotoğrafla ilan etti.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Isoardi, Instagram’da herkese açık şekilde yayınladığı mesajında, Salvini ile çektiği bir fotoğrafı şiir dizeleriyle birlikte paylaştı. Fotoğrafta Isoardi bornozla, Salvini’nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısmı çıplak şekilde uzanmış, sevgilisini öperken görülüyor

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Isoardi bu fotoğrafı, “Aramızda yaşanmış gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo” mesajıyla yayınladı.

Demokratik Parti: Yarışmacı değil bakandan söz ediyoruz

Sosyal medya ağlarında da hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından uygunsuz bulundu.

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Bazı kullanıcılar, ‘seks sonrası fotoğrafı’ olarak yorumladığı görüntünün Salvini’nin temsil ettiği kurumlara saygısızlık teşkil ettiğini savundu.

Bazıları da İtalya’da özellikle son bir hafta içinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan can kayıplarını hatırlatarak saygısızlık yapıldığını savundu.

Isoardi’nin paylaşımı, muhalefetteki Demokratik Parti’den de tepki çekti. Demokratik Parti’den milletvekili Alessia Morani, “İtalya kötü hava koşulları ve kaçak yapılaşma kurbanlarına ağlarken Isoardi bize bir otel odasında yatakta yarı çıplak Salvini’yi gösteriyor. Temptation Island’daki (Baştan Çıkarma Adası adında bir reality şovu) bir yarışmacıdan değil İÇİŞLERİ BAKANI’ndan bahsediyoruz” dedi