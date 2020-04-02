İtalyan aileden dört kişi ‘corona’dan öldü: Bir haftada anne-baba ve iki oğul

Vaka sayısının 110 bini geçtiği, 13 bin 155 kişinin öldüğü İtalya’da, bir ailenin dört ferdi aynı hafta içinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

86 yaşındaki Alfredo Bertucci geçen hafta hayatını kaybetti. Birkaç gün içinde ise 56 yaşındaki oğlu Daniele ve 46 yaşındaki küçük oğlu Claudio hastalığa yenik düştü. Dün sabah ise ailenin, eşi ve oğullarının öldüğünü bilmeyen annesi Angela Albergati hastalıkla mücadeleyi kaybetti.

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Salgından en kötü etkilenen bölge Lombardiya’da yaşayan ailenin dört ferdinin de aynı hastanede öldüğü belirtildi. Aile dostu Massimo Giovanni Fasano, “Hepsi çok sağlıklı ve güçlü insanlardı ama bu virüs herkesi vurabiliyor” diyerek çok üzgün olduğunu ifade etti.