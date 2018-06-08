İtalya’dan Avusturya’nın cami kapama açıklamasına destek: Güvenliği riske atıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ülkedeki yedi camiyi kapatıp bazı imamları sınır dışı edeceklerine dair açıklamasına İtalya’nın yeni hükmetinden destek geldi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, İtalya’da hafta başında resmen göreve başlayan popülist hükümetin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu konuda Avusturya yönetimi ile ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi.

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Avusturya’daki cami kapayıp imamları sınır dışı etme kararıyla ilgili haberi Twitter’da paylaşan Salvini, yorum olarak da “İnanç özgürlüğüne inanıyorum ama radikal dinciliğe inanmıyorum. İnancını, bir ülkenin güvenliğini riske atacak şekilde kullananlar uzaklaştırılmalıdır” diye yazdı.

İtalya’da seçim kampanyası döneminde iktidara gelmeleri halinde ‘yasa dışı camileri kapama’ sözü veren Salvini geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, “Yasa dışı camileri kapatacağız. Bu camileri kimin finanse ettiğini, arkasında kimin olduğunu, paranın nereden geldiğini, kimin ne vaaz verdiğini bilmek istiyorum” demişti.

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Salvini ayrıca başka bir açıklamasında da, “Burada mesele İslam’ın, Muhammed’in söylediklerinin harfi harfine uygulanmasının bizim anayasamızla, değerlerimizle, özgürlüklerimizle uyumlu olup olmadığıdır. Bundan şüpheliyim” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Avusturya’nın sağcı hükümeti, ülkedeki camilerden yedisini kapatıp 40 kadar imamı sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.

Hükümet bunun, İslamcı ideolojiye ve dini grupların yabancı ülkelerce finanse edilmelerine karşı alınacak önlemlerin ‘sadece başlangıcı’ olduğunu söyledi.

Muhafazakarlar ve aşırı sağdan oluşan koalisyon hükümeti, Avrupa göçmen krizinin ardından, göçmen akınlarını önleme ve yeni göçmenler ile mültecilere verilen sosyal yardımları kısma vaatleriyle iktidara gelmişti.