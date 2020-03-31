İtalya’dan Almanya’ya çağrı: Savaş sonrası size yardım edilmişti; şimdi sıra bizde

İtalyan belediye başkanları ve yerel yöneticiler, Almanya’ya İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan yardımları hatırlatarak yeni tip corona virüsüne karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayınlanan yazıda Berlin’in şu ana kadar ‘ekonomik yardım taleplerini reddetmesi ve duruma ‘kayıtsız kalması’nın İtalya’da öfkeye dönüştüğü vurgulandı.

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“Sevgili Alman dostlarımız, hafıza doğru kararların verilmesine yardımcı olur” denen mektupta, savaş sonrası Almanya’nın borçlarının azaltılması için 1953 tarihli anlaşmaya gönderme yapıldı.

Yazıda Hollanda da hedef alındı. İtalya’da bir çeşit ‘vergi cenneti‘ olarak görülen ülkenin kurduğu ‘son derece ‘cazip‘ vergi rejimiyle tüm Avrupa ülkelerinin kaynaklarının azaltıldığı’ öne sürüldü.

İtalya, Fransa ve İspanya dahil dokuz Avrupa ülkesi geçen hafta salgın sonrası ekonomik toparlanmanın finanse edilmesi için ortak borç çağrısı yapmıştı.

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Hollanda, Finlandiya ve Avusturya öneriye karşı çıkarak daha az rekabetçi ekonomilerin borcunu paylaşmayı reddetme geleneklerini sürdürmüştü.

İtalya’da vaka sayısı 100 bini aşmış durumda. Can kaybı ise 11 bin 591 ile dünya genelindeki toplam can kaybının neredeyse üçte biri seviyesinde.