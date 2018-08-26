İtalya’dan 150 Eritreli göçmene şartlı kabul: Vatandaşa maliyeti ‘sıfır’ olacak

Göçmen karşıtı hükümet tarafından yönetilen İtalya açıklarında günlerce bekletilen göçmenler nihayet ülkeye girdi.

Sicilya açıklarında kurtarma gemisinde geçen pazartesiden beri bekletilen Eritreli 150 göçmen için İtalya şart koşmuştu. Hükümet, göçmenlere ancak diğer ülkelerin bu insanları kabul etmeleri halinde ülkeye girme izni vermişti.

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İtalya İçişleri Baekanı Matteo Salvini, Arnavutluk’un 20, İrlanda’nın da 20-25 sığınmacıyı kabul edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Salvini, diğer sığınmacıların da İtalya Katolik Kilisesi tarafından İtalya vergi mükelleflerine ‘sıfır maliyeti’ olacak şekilde ağırlanacaklarını belirterek “Kilise sığınmacılara kalbini ve cüzdanını açıyor” dedi.

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Göçmenler dün akşam gemiden indirilerek sağlık taramasından geçirildi.