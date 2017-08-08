İtalya’daki ‘tiramisu savaşı’nda yeni perde: ‘Kazanan’ bakanlık müdahalesiyle ‘el değiştirdi’

İtalyanların dünyaya armağan ettiği ‘tiramisu’ tatlısının anavatanı olduğunu iddia eden iki bölge arasındaki savaşa ‘bakanlık müdahalesi’ geldi.

‘Tiramisu savaşı’ ülkenin kuzeyindeki Veneto ve Friuli-Venezia Giulia bölgeleri arasında yaşanıyor. Geçen yıl iki yemek yazarının imzasıyla yayınlanan bir kitaba kadar, ülkede yaygın görüş tiramisunun Veneto bölgesindeki Treviso kentinde doğduğu yönündeydi.

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Ancak kitapta, tiramisunun Friuli-Venezia Giulia bölgesinde doğduğu iddia edildi. Kitap için yaptıkları araştırmada ülkeyi baştan sona gezen ikili, tatlının ismine ve tarifine ilk kez 1950’lerde Friuli-Venezia Giulia bölgesindeki Tolmezzo ve San Canzian D’Isonzo kasabasında rastlandığını yazdı.

‘İtiraz edeceğiz’

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Geleneksel tarım ve gıda ürünleri’ listesinde tiramisu, Friuli-Venezia Giulia’nın ‘geleneksel pastane ürünleri’ arasına dahil edildi.

“Bakanlık kararnamesi karşısında şaşkına dönmüş haldeyim” diyen Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, duruma itiraz edeceklerini söyledi.